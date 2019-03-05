"Леганес" обыграл "Леванте"

"Леганес" выиграл у "Леванте" (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч на 13-й минуте забил Оскар Родригес.

"Леганес" набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. У "Леванте" 30 очков и 15-е место.

В следующем туре "Леганес" на выезде сыграет с "Атлетико", а "Леванте" примет "Вильярреал".

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26-й тур

"Леганес" - "Леванте" - 1:0 (1:0)

"Леганес": Куэльяр, Ньом, Омеруо, Рейес (Тарин, 70), Сиовас (Хуанфран, 83), Кравец, Рубен Перес, Ресио, Оскар Родригес, Каррильо (Мерино, 68), Брэйтуэйт.

"Леванте": Фернандес, Луна, Везу, Кабако (Коке, 66), Пьер, Кампанья, Барди, Хасон, Саймон (Рохер, 75), Моралес, Майораль.

Предупреждения: Кабако, 30. Ресио, 44. Рейес, 65. Куэльяр, 70. Везу, 82. Сиовас, 82. Коке, 86. Хасон, 86. Тарин, 87. Оскар Родригес, 90+5.

Судья: Хиль Мансано.

4 марта. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".

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