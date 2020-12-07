Лапорта объяснил, почему Месси должен остаться в «Барселоне»

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему капитан команды Лионель Месси должен остаться в клубе.

— Я за то, чтобы Месси остался в «Барселоне». На это есть много причин. Я думаю, он делает намного больше того, на сколько его оценивают, — цитирует Лапорту Sport.es. — И я говорю не только о спорте. Он больше, чем лучший футболист в истории.

Месси заслуживает той зарплаты, которую получает. На мой взгляд, все игроки, когда они выигрывают много титулов и так много делают для команды, заслуживают того, чтобы их ценили. По крайней мере, этого я хотел добиться в свое время на посту президента.

Вы не должны забывать, как сильно Лео любит «Барсу», он это неоднократно доказывал. Он клубный человек и чувствует себя комфортно в команде и в городе. Это еще один фактор того, что «Барселона» должна сохранить Месси и работать с ним.

В прошедшее летнее трансферное окно 33-летний футболист хотел покинуть «Барселону», однако руководство команды не отпустило аргентинца. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года.