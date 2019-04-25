"Лацио" выступил с заявлением по поводу расистских песен в адрес игроков "Милана" перед ответным матчем полуфинала Кубка Италии (1:0).

– Клуб дистанцируется от поведения и демонстраций, никоим образом не соответствующих ценностям спорта, которые "Лацио" поддерживает и продвигает на протяжении всей своей 119-летней истории.

Мы отвергаем допущения некоторых СМИ, считающих, что все фанаты "Лацио" несут коллективную ответственность за действия, совершенные несколькими людьми. Клуб всегда боролся за уважение законов и пристойное поведение, – говорится в заявлении.

В финальном матче Кубка Италии "Лацио" сыграет с победителем пары "Фиорентина" – "Аталанта".