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Ла лига подтвердила, что матч «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря

15:39
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Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря. Как сообщает официальный Twitter ла лиги, эта дата окончательна. Начало в 22.00 по московскому времени.

Ранее игра была перенесена из-за акций протеста в Каталонии. Местные жители протестовали против тюремных сроков для лидеров движения за независимость региона.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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