Защитник "Барселоны" Жерар Пике пожелал удачи в дальнейшей карьере игроку обороны "Атлетико" Диего Годину, который сегодня, 7 мая, объявил о том, что покинет команду по окончании сезона на правах свободного агента.

– Годин покидает "Атлетико". Хотел бы выразить ему огромное уважение со своей стороны. Ла лига будет по нему скучать, – написал Пике в Твиттере.

Se va @diegogodin del @Atleti. Respeto enorme para un central de época. Mucha suerte en el futuro. Aquí, en @LaLiga, se te echará de menos. – Gerard Piqué (@3gerardpique) 7 мая 2019 г.

Годин выступает за "Атлетико" с 2010 года. 33-летний уругваец трижды с "матрасниками" выигрывал Суперкубок УЕФА (2010/11, 2012/13 и 2018/19), дважды Лигу Европы (2011/12, 2017/18), завоевал Кубок Испании (2012/13). В сезоне-2013/14 стал чемпионом ла лиги.

Официально: Годин покинет "Атлетико" по окончании сезона