Кузнецова посетила матч "Барселона" - "Эспаньол". Фото, видео

Российская теннисистка Светлана Кузнецова посетила матч 29-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Эспаньол" (2:0). Ее пригласил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу.
- Уже стало традицией посещение матчей "Барселоны", когда в Барселоне, - написала спортсменка в Инстаграме. - Спасибо большое президенту клуба за гостеприимство.
Кузнецова также опубликовала фото футболки "Барселоны" с ее именем и фамилией, а также автографами игроков команды.
Уже стало традицией посещение матчей @fcbarcelona когда в Барселоне ) спасибо большое президенту клуба Жозеп Мариа за гостеприимство ✊🏻🤗🤝 // Ya se pasó a tradición a visitar los partidos del @fcbarcelona cuando estoy en Barna ) Muchas gracias al Josep Maria por invitación 🤗
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Дополнительная информация
https://www.instagram.com/svetlanak27/p/BvqeA44HrkT/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=16co4hlq6td1y