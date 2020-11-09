Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Валенсии» (1:4) в матче 9-го тура ли лиги. Во встрече было назначено три пенальти в ворота мадридцев после подсказки видео-ассистента.

«Макси Гомес очень сильно кричит — ВАР ставит пенальти. «Валенсия» в данном матче вообще ничего не создала. Я вообще не понимаю, почему перебивали первый пенальти. А дальше еще две попытки. Нам просто не повезло, мяч отказывался идти в ворота», — цитирует бельгийского голкипера Goal.com.

После 9-и туров «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице с 16 очками.