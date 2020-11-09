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Куртуа — о трех пенальти в матче с «Валенсией»: «Гомес кричит — ВАР назначает 11-метровый»

13:59
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Валенсии» (1:4) в матче 9-го тура ли лиги. Во встрече было назначено три пенальти в ворота мадридцев после подсказки видео-ассистента.

«Макси Гомес очень сильно кричит — ВАР ставит пенальти. «Валенсия» в данном матче вообще ничего не создала. Я вообще не понимаю, почему перебивали первый пенальти. А дальше еще две попытки. Нам просто не повезло, мяч отказывался идти в ворота», — цитирует бельгийского голкипера Goal.com.

После 9-и туров «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице с 16 очками.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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