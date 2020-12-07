Куман рассказал о травме Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, как чувствует себя форвард Усман Дембеле. Вчера, 6 декабря, стало известно, что у 23-летнего футболиста растяжение мышцы задней поверхности правого бедра. Сколько займет восстановление — не сообщается. Он получил травму в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (1:2).

— Жалко терять такого игрока из-за травмы. Он почувствовал дискомфорт во время матча, но не придал этому значения. Но сейчас это уже не так важно, — цитирует Кумана Marca. — Это шаг назад. Физически ему становится лучше. Мы знаем, что у него была травма в прошлом, он хочет быстрее восстановиться.

Это еще одна причина, по которой я жалуюсь на расписание. Я не понимаю, кто устанавливает расписание матчей. Мы сыграли пять игр вдали от дома, все пять в девять вечера. Это точно не помогает нашей команде.

В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей за «Барселону», отметивший четырьмя голами.