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Куман официально представлен в качестве главного тренера «Барселоны»

18:58
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Роналд Куман официально возглавил «Барселону». Каталонский клуб провел специальную презентацию, которая была посвящена новому главному тренеру.

Контракт с 57-летним нидерландским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, Куман выступал за каталонцев в качестве игрока с 1989 по 1995 год. Всего за клуб он провел 254 матча, в которых забил 83 мяча и отдал 5 голевых передач. С каталонцами он стал четырехкратным чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов.

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