Куман не уйдет в "Барселону" в случае увольнения Вальверде

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман перед полуфинальным матчем Лиги наций против Англии опроверг все слухи о возможном уходе в "Барселону", информирует The Sun. Ранее сообщалось, что 56-летний специалист является одним из возможных сменщиков Эрнесто Вальверде.

Куман возглавляет сборную Голландии с февраля 2018 года. Специалист выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год.

– Могу ли я возглавить "Барселону"? Это могло бы легко случиться, но я не стану главным тренером этой команды, – приводит слова Кумана The Sun.

Голландия сыграет с Англией 6 июня. Игра пройдет в Гимарайнш (Португалия).

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