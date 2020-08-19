Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Куман назначен главным тренером «Барселоны»

12:33
Роналд Куман.. Фото Reuters
Роналд Куман.. Фото Reuters
Теги:

Новым главным тренером «Барселоны» стал голландец Роналд Куман, сообщает официальный сайт каталонцев. Контракт с голландским специалистом подписан на два года.

Последним место работы 57-летнего специалиста была сборная Голландии, пока нет официальных данных о том, что он покинул данный пост.

Ранее каталонский клуб возглавлял Кике Сетьен, который был отправлен в отставку после поражения от «Баварии» (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир