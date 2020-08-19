Куман назначен главным тренером «Барселоны»

Новым главным тренером «Барселоны» стал голландец Роналд Куман, сообщает официальный сайт каталонцев. Контракт с голландским специалистом подписан на два года.

Последним место работы 57-летнего специалиста была сборная Голландии, пока нет официальных данных о том, что он покинул данный пост.

Ранее каталонский клуб возглавлял Кике Сетьен, который был отправлен в отставку после поражения от «Баварии» (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.