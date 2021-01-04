Куман доволен, что де Йонг забил «Уэске»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после победы над «Уэской» в 17-м туре чемпионата Испании (1:0) отметил, что его команда способна перестраиваться.

— Сегодня вечером это был очень важный результат, — цитирует Movistar Кумана. — Мы всегда хотим играть и создавать моменты. У нас было много владения мячом и возможностей забить. «Уэска» рисковала в концовке, поэтому нам пришлось защищаться, хотя привыкли владеть мячом. Френки де Йонг забил, а нам нужны полузащитники, которые могут забивать. «Барселона» играла с тремя защитниками против «Вальядолида», но мы способны менять схему. У «Уэской» сыграли в моем любимом стиле.