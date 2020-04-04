Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Кроос тренируется с мячом прямо в своей гостиной

4 апреля 2020, 13:54
Теги:

Полузащитник «Реала» Тони Кроос устроил себе тренировочный центр прямо в гостиной своего дома. В Instagram немецкий футболист показал, как тренируется с мячом в условиях изоляции. В гостиной он даже установил небольшие ворота.

Напомним, что большинство спортивных соревнований приостановлены или отменены из-за пандемии коронавируса. Эта инфекция выявлена у более чем 1,13 миллиона человек во всем мире.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир