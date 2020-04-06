Кроос поддержал журналиста, потерявшего двух членов семьи из-за коронавируса

Полузащитник «Реала» Тони Кроос обратился со словами поддержки к испанскому журналисту Игнасио Альберо. Он потерял за последние три дня двух членов семьи из-за заболевания коронавирусом — бабушку и отца.

— Привет, Игнасио. Надеюсь, ты выдержишь это трудное время. Обнимаю тебя, — сказал Кроос в видеообращении.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 263 796 человек. Умерших — 69 082, выздоровевших — 258 588.

По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.