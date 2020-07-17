Кристиан Карамбе: «Бензема больше других заслуживает «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Франции Кристиан Карамбе считает, что форвард мадридцев Карим Бензема заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам года. Накануне «Реал» обеспечил себе титул чемпиона Испании.

— Бензема заслуживает «Золотой мяч», потому что был эффективен в каждой игре, — цитирует Rai Карамбе. — Он много забил во всех турнирах, очень старался.

Зидан сказал, что для него все заслуживают «Золотой мяч», но по мне Бензема заслуживает это больше других. Карим показал, что может играть со всеми: Криштиану Роналду, Игуаином, Моратой, Бэйлом.

Бензема в сезоне-2019/20 провел 46 матчей и забил 26 голов.