Коутинью обратился к болельщикам "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии​ Филиппе Коутинью после победы в матче Кубка Америки с Боливией​ (3:0) поблагодарил болельщиков каталонского клуба за поддержку на протяжении сезона.

– Сообщение болельщикам "Барселоны"? Я благодарен им за всю поддержку, которую мне всегда оказывали, – цитирует бразильца Marca.

У меня были трудные моменты, потому что я выступал не так, как они ожидали. Но это футбол, и я прилагаю все усилия, чтобы стать лучше.

В сезоне 2018/19 27-летний Филиппе Коутинью забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах чемпионата Испании.