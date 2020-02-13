Коклен получил травму и может пропустить матч с «Атлетико»

Полузащитник «Валенсии» Франсис Коклен получил травму, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у игрока мышечный дискомфорт в правом бедре. Сроки восстановления будут определены в ближайшие дни. По данным испанской прессы, футболист пропустит матч 24-го тура ла лиги против «Атлетико». Игра состоится 14 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

28-летний француз в текущем сезоне провел 27 матчей за «Валенсию» и сделал два результативных паса.