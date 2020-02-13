Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Коклен получил травму и может пропустить матч с «Атлетико»

13 февраля 2020, 17:35
Теги:

Полузащитник «Валенсии» Франсис Коклен получил травму, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у игрока мышечный дискомфорт в правом бедре. Сроки восстановления будут определены в ближайшие дни. По данным испанской прессы, футболист пропустит матч 24-го тура ла лиги против «Атлетико». Игра состоится 14 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

28-летний француз в текущем сезоне провел 27 матчей за «Валенсию» и сделал два результативных паса.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир