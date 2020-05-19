Клуб МЛС отказался покупать Бэйла

Агенты нападающего «Реала» Гарета Бэйла предлагали футболиста одному из клубов МЛС, сообщает The Athletic.

По информации источника, неназванный клуб отказался покупать 30-летнего валлийца. Ранее сам Бэйл говорил, что ему было бы интересно продолжить карьеру в США.

На счету Бэйла 3 гола и 2 результативных передачи в 18 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость валлийца в 32 миллиона евро.