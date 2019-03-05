Кларенс Зеедорф: "Если в команде нет баланса, то и Роналду не поможет"

Бывший полузащитник "Реала" Кларенс Зеедорф считает, что Криштиану Роналду не избавил бы мадридский клуб от проблем в нынешнем сезоне. По словам голландца, сложности вызваны дисбалансом в игре команды в целом.

– Криштиану забивает в "Ювентусе", но не так много, как делал это в "Реале" раньше, – цитирует El Larguero Зеедорфа. – Месси на том же уровне, что и Роналду, по способности забивать. И даже Лионелю непросто, когда не создаются возможности. Не думаю, что отсутствие Роналду так сказалось на "Реале". Если команда не может найти баланса, то даже такой феномен, как Роналду, не поможет.