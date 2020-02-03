Кике Сетьен: «Матч мог закончиться 8:2 или 8:3»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу над «Леванте» (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Также он оценил игру Ансу Фати, ставшего самым молодым автором дубля в истории ла лиги.

— Я очень доволен многими вещами, но не всеми, — цитирует специалиста Marca. — Мы допустили слишком много ударов по своим воротам. У нас был очень хороший первый тайм, думаю, что могли бы забить больше голов. Во второй половине игры потеряли контроль, но команда справилась с задачей.

Слишком большое количество ударов по нашим воротам беспокоит меня, потому что вы рискуете пропустить. У нас было так много моментов, должны ими воспользоваться. Это важно. Матч мог закончиться 8:2 или 8:3.

Фати? Это парень, который развивается, у него большой потенциал. Он все делает очень хорошо. Сегодня у него был исторический день