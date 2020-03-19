Кенеди забил гол в баскетбольное кольцо с дальней дистанции

Футболист «Челси» Кенеди, играющий в аренде в «Хетафе», продемонстрировал мастерство точного и сильного удара. Бразилец присоединился к акции «оставайся дома», показав свои занятия во время вынужденного карантина. Он смог послать мяч точно в баскетбольное кольцо ударом ногой с дальней дистанции.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах, включая Испанию, введен карантин. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется