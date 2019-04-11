Каземиру: "Поприветствуем Погба в случае его перехода в "Реал"

Полузащитник "Реала" Каземиру заявил, что игроки его команды поприветствуют хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в случае перехода того в "королевский клуб". Ранее сообщалось, что 26-летний француз может присоединиться к "сливочным" летом.

- Погба совместим с любой командой, потому что он отличный игрок, - приводит слова Каземиру Marca. - Мы поприветствуем его, если он перейдет в "Реал". Но если нет, то мы будем уважать его решение остаться в "МЮ".

Неймар? Он отличный игрок, но о его трансфере вы должны спросить президента. Игрок такого уровня подойдет любой команде.

В текущем сезоне Погба провел 40 матчей за "МЮ", забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

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