Касильяс сравнил возвращение Зидана в "Реал" с фильмом "Назад в будущее-2"

Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс выразил радость по поводу возвращения в мадридский клуб Зинедина Зидана, который сменил у руля команды Сантьяго Солари. Француз покинул "Реал" после окончания прошлого сезона.
– Я всегда думал, что "Назад в будущее-2" – это лучшая вторая часть в мировом кинематографе, – написал в своем Твиттере Касильяс. – Но я ошибался. Лучшая вторая часть – это возвращение Зидана в "Реал". Удачи!
Pensaba toda la vida que REGRESO AL FUTURO II era la mejor segunda parte de una película del mundo mundial pero no, me equivoqué!! La mejor segunda parte es el regreso de Zidane al Real Madrid, otra vez!! Suerte 🍀!! pic.twitter.com/7FJHPO4xcz– Iker Casillas (@IkerCasillas) 11 марта 2019 г.
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