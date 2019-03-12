Касильяс сравнил возвращение Зидана в "Реал" с фильмом "Назад в будущее-2"

Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс выразил радость по поводу возвращения в мадридский клуб Зинедина Зидана, который сменил у руля команды Сантьяго Солари. Француз покинул "Реал" после окончания прошлого сезона.

– Я всегда думал, что "Назад в будущее-2" – это лучшая вторая часть в мировом кинематографе, – написал в своем Твиттере Касильяс. – Но я ошибался. Лучшая вторая часть – это возвращение Зидана в "Реал". Удачи!