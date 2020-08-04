Касильяс объявил о завершении карьеры в 39 лет

Вратарь «Порту» Икер Касильяс объявил о завершении игровой карьеры.

— Важным является путь, который вы проходите, как и люди, которые вас сопровождают, а не финальный пункт назначения, к которому вы стремитесь, — написал Касильяс в Twitter. — Потому что все приходит с работой и усилиями, и я думаю, что могу без колебаний сказать, что это и был путь и мечта и назначение. Спасибо.

В минувшем сезоне 39-летний вратарь не провел ни одного матча. В мае 2019 года Касильяс перенес инфаркт на базе клуба, после чего не принимал участия в матчах.

Касильяс выступал за «Реал» с 1998 по 2015 год. В составе мадридского клуба голкипер стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным обладателем Лиги чемпионов. Также Касильяс пять раз становился лучшим вратарем года по версии IFFHS.

В составе сборной Испании Касильяс стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.