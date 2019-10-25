Карлос Вела: «Я заинтересован в переходе в «Барселону» предстоящей зимой»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Карлос Вела признался, что хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».

— Решающее слово, как правило, остается за клубами. Именно им принимать решение насчет меня. Но, конечно, я заинтересован в переходе в «Барселону» предстоящей зимой. Если к тебе обращаются «Реал» или «Барса», ты не можешь отказать, — заявил 30-летний мексиканец New York Times.

Вела перешел в «Гэлакси» в 2018 году из «Реал Сосьедад». С тех пор в МЛС он провел 59 матчей, в которых забил 48 голов.