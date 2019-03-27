Карлес Пуйоль: "Пике - лучший центральный защитник в мире"

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль заявил, что защитник сине-гранатовых Жерар Пике является лучшим игроком на данной позиции в мире. Он также добавил, что 32-летний испанец является лидером команды.

- Пике - лучший центральный защитник в мире, без сомнений, - приводит слова Пуйоля Marca. - Он превосходит меня, хотя, конечно, мы разные игроки. Пике - жизненно важный для "Барселоны" игрок. Он предлагает команде не только футбольные способности, но и лидерские качества. Пике - феноменальный игрок и мой близкий друг.

В текущем сезоне Пике провел 40 матчей за "Барселону", забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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