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Карл Токо-Экамби — лучший игрок октября в чемпионате Испании

8 ноября 2019, 03:58
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Нападающий «Вильярреала» Карл Токо-Экамби признан лучшим игроком октября в чемпионате Испании. Камерунский нападающий забил три гола и помог своей команде одержать две победы в прошедшем месяце.

Форвард получит приз на стадионе «Серамика» в начале матча против «Сельты» в воскресенье, 24 ноября.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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