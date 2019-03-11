Карим Бензема: "Надеюсь, что Солари останется в "Реале" до конца сезона"

Нападающий "Реала" Карим Бензема высказался о главном тренере мадридцев Сантьяго Солари.

Ранее сообщалось, что руководство "королевского клуба" приняло решение отправитьб Солари в отставку в ближайшее время. Причиной послужил вылет команды из Лиги чемпионов - "сливочные" покинули турнир на стадии 1/8 финала, уступив "Аяксу" со счетом 3:5 по сумме двух матчей.

– Надеюсь, что Солари останется в "Реале" до конца сезона, - приводит Marca слова Бензема. - Если бы мы не поддерживали тренера, то не играли так, как в матче с "Вальядолидом". Зачем сейчас менять тренера? До конца сезона еще 11 матчей. Мы надеемся, что он останется с нами.

Основными претендентами на пост главного тренера "Реала" являются Зинедин Зидан и Жозе Моуринью. Последний рассматривается в качестве наиболее вероятного преемника Солари.

"Реал" занимает 3-е место в чемпионате Испании, имея в активе 51 очко после 27 туров.

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