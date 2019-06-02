Каньисарес заявил, что погибшего Рейеса нельзя считать героем, но затем написал, что его не так поняли

Экс-голкипер "Валенсии" и сборной Испании Сантьяго Каньисарес в своем Твиттере выразил мнение, что футболист Хосе Антонио Рейес, погибший в субботу в ДТП, не заслуживает того, чтобы признаваться героем.

-Превышение скорости - предосудительное поведение. Жертвами ДТП стали другие люди, помимо водителя. Рейес не заслужил того, чтобы называться героем. Но это не значит, что я не скорблю о случившемся и не молюсь за души погибших, - написал Каньисарес.

Однако впоследствии последовал твит о том, что его, вероятнее всего, неправильно поняли.

- Возможно, я не очень четко обозначил свою позицию. Конечно, Рейесу следует отдавать дань за его карьеру вклад в футбол,- написал голкипер.

Quizás no me expliqué bien.

Claro que merece un homenaje y un gran recuerdo por su carrera y su aportación al fútbol. — SANTIAGO CAÑIZARES 💯 (@santicanizares) 2 июня 2019 г.

Напомним, Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико" (2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.

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