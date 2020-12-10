Кандидат в президенты «Барселоны» Фарре: «Если выиграю на выборах, Месси останется»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре высказался о будущем капитана, форварда Лионеля Месси в команде и оценил возможный переход Неймара в каталонский клуб.

— Я знаю, что и Месси и его семья хотят остаться в Барселоне. Мы будем работать над этим, — цитирует Goal Фарре. — Если я выиграю на выборах, Месси продлит свой контракт с клубом. Он будет продлен автоматически 25 января.

Подписание Неймара может обойтись недорого, так как инвестиции превысят затраты.

Летом 2020 года Месси хотел покинуть «Барселону», но руководство клуба не отпустило аргентинца. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

Неймар выступал в «Барселоне» с 2013-го по 2017 год.