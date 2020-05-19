Кальехон может перейти в «Валенсию»

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон может продолжить карьеру в «Валенсии», сообщает Marca.

По информации источника, представители испанского клуба ведут активные переговоры с 33-летним футболистом. Сообщается, что игроку предлагают контракт на 2 года с зарплатой в размере 3,5 миллионов евро. Действующее соглашение Кальехона с «Наполи» истекает в конце июня 2020 года.

В сезоне-2019/20 на счету Кальехона 2 гола и 9 результативных передач в 32 матчах за «Наполи».