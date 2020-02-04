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Как «Сельта» представила Федора Смолова

17:41
Федор Смолов. Фото Instagram
Федор Смолов. Фото Instagram
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«Сельта» в своем официальном Instagram опубликовала фотографии с презентации новичка команды Федора Смолова.

Испанский клуб арендовал 29-летнего россиянина у «Локомотива» до конца текущего сезона.

Смолов уже успел дебютировать за «Сельту» в официальном матче. Футболист вышел на замену в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1) и провел на поле 12 минут.

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