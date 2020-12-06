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Дембеле получил травму в матче с «Кадисом»

6 декабря 2020, 16:40
Усман Дембеле. Фото AFP
Усман Дембеле. Фото AFP
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Форвард «Барселоны» Усман Дембеле получил повреждение в матче 10-го тура примеры с «Кадисом» (1:2), информирует клубная пресс-служба.

После медицинского обследования выяснилось, что у 23-летнего футболиста травма задней поверхности бедра правой ноги. Сколько займет восстановление нападающего пока не сообщается.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 8 матчей за сине-гранатовых, забив 1 гол. «Барселона» после 10 туров примеры занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

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