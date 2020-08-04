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Издание L'Equipe выбрало Зидана лучшим тренером мира на данный момент. Клопп и Гвардьола — в тройке

13:32
Зинедин Зидан. Фото Reuters
Зинедин Зидан. Фото Reuters
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Французское издание L'Equipe выбрало лучшего тренера в мире на данный момент.

По мнению журналистов издания, в данный момент лучшим является Зинедин Зидан, возглавляющий «Реал». В тройку вошли Юрген Клопп («Ливерпуль») и Хосеп Гвардьола («Манчестер Сити»).

В сезоне-2019/20 Зидан привел «Реал» к чемпионскому титулу. «Королевскому клубу» предстоит встретиться с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч — 1:2).

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