Иван Ракитич: «Хотелось бы, чтобы кто-то из «Барселоны» заявил, что я остаюсь, чтобы положить конец слухам»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды.

— Я уже привык, что мое имя часто фигурирует в прессе, так что я привык, — приводит Goal.com слова Ракитича. — Когда стороны подписывают контракт, они надеются отработать его до конца. Был бы рад, если бы кто-то из клуба заявил, что я останусь в «Барселоне», чтобы положить конец слухам. Президент клуба Хосеп Бартомеу мне ничего не говорил. Может, теперь услышит мои слова и позвонит мне. Я рад носить майку «Барселоны», но никогда не исключал, что в моей карьере могут произойти перемены.

32-летний Иван Ракитич провел 31 матч за «Барселону» в сезоне-2019/20 и сделал четыре результативных паса. Сообщается, что на него претендуют «Атлетико», «Вильярреал», «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 20 миллионов евро.