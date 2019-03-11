Источник: Зидан будет получать в "Реале" 16 миллионов в год

Зинедин Зидан, который сегодня вернулся на пост главного тренера "Реала", будет получать 16 миллионов в год, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в своем Твиттере.

46-летний французский специалист сменил Сантьяго Солари и подписал контракт с "Реалом" до лета 2022 года.

31 мая прошлого года Зидан объявил об уходе из "Реала", его сменил Хулен Лопетеги, который был уволен в октябре 2018-го. За три сезона под руководством француза мадридская команда выиграла 9 турниров: чемпионат Испании-2016/17, Суперкубок страны-2017, трижды подряд Лигу чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), по два раза Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (2016, 2017).

"Реал" занимает 3-е место с 51 очками в турнирной таблице чемпионате Испании после 27 туров. "Сливочные" вылетели из ЛЧ, уступив "Аяксу" в 1/8 финала турнира в двухматчевом противостоянии (общий счет – 3:5). "Реал" также покинул розыгрыш Кубка Испании, где проиграл "Барселоне" (общий счет – 1:4) в полуфинале.

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