Источник: спортивный директор "Зенита" прибыл в офис "Барселоны"

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта прибыл в офис "Барселоны", чтобы завершить переговоры по трансферу нападающего Малкома. Там уже находятся представители 22-летнего бразильца, сообщает Marca.

Стороны должны согласовать последние детали сделки. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде различных возможных бонусов. Малком подпишет с клубом из Санкт-Петербурга контракт на пять лет.

В прошлом сезоне нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.