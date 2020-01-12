Источник: руководство «Барселоны» видит в Покеттино замену для Вальверде

Маурисио Покеттино является главным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны», утверждает RAC1. По информации ведущего каталонского радио, 47-летний аргентинец может сменить Эрнесто Вальверде.

Президент каталонцев Хосеп Бартомеу вместе с другими руководителями клуба считают Покеттино приоритетным вариантом. По их мнению, специалист сумеет встряхнуть команду и обрадовать фанатов сине-гранатовых.

Ранее Покеттино заявил, что никогда не возглавит «Барселону». Специалист сделал это с учетом работы в «Эспаньоле». Аргентинец был игроком этого клуба из Барселоны (1994 — 2000, 2004 — 2006), а потом его возглавлял (2009 — 2012).

С 2014 года Покеттино тренировал «Тоттенхэм». Специалист покинул лондонскую команду осенью 2019-го. Под его руководством «шпоры» дошли до финала Лиги чемпионов-2018/19, в котором проиграли «Ливерпулю» (0:2).

Ранее сообщалось, что в понедельник состоится совет директоров «Барселоны», на котором будет обсуждаться вопрос о продолжении работы Вальверде в команде. Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона.