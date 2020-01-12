Источник: руководство «Барселоны» видит в Покеттино замену для Вальверде
Маурисио Покеттино является главным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны», утверждает RAC1. По информации ведущего каталонского радио, 47-летний аргентинец может сменить Эрнесто Вальверде.
Президент каталонцев Хосеп Бартомеу вместе с другими руководителями клуба считают Покеттино приоритетным вариантом. По их мнению, специалист сумеет встряхнуть команду и обрадовать фанатов сине-гранатовых.
Ранее Покеттино заявил, что никогда не возглавит «Барселону». Специалист сделал это с учетом работы в «Эспаньоле». Аргентинец был игроком этого клуба из Барселоны (1994 — 2000, 2004 — 2006), а потом его возглавлял (2009 — 2012).
С 2014 года Покеттино тренировал «Тоттенхэм». Специалист покинул лондонскую команду осенью 2019-го. Под его руководством «шпоры» дошли до финала Лиги чемпионов-2018/19, в котором проиграли «Ливерпулю» (0:2).
Ранее сообщалось, что в понедельник состоится совет директоров «Барселоны», на котором будет обсуждаться вопрос о продолжении работы Вальверде в команде. Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона.
Main Catalan sports radio station saying Mauricio Pochettino is now favourite to be the new Barcelona coach. Worth remembering that he has previously said he would never manage them. (Due to Espanyol connection) https://t.co/KZmQos6jKz— Colin Millar (@Millar_Colin) January 12, 2020