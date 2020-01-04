Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Источник: «Реал» согласовал контракт с 17-летним бразильцем

4 января 2020, 22:46
Теги:

Полузащитник «Фламенго» Рейниер близок к переходу в «Реал». Мадридский клуб уже согласовал условия личного контракта 17-летнего бразильца, сообщает Sport Mediaset.

Ожидается, что Рейниер до лета останется в «Фламенго», а потом переедет в Испанию. Клубам осталось согласовать сумму трансфера за игрока. «Фламенго» оценивает Рейниера в 35 миллионов евро.

Рейниер провел за «Фламенго» 15 матчей, в которых забил 6 голов и дважды ассистировал партнерам.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир