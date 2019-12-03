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Источник: «Реал» хочет приобрести Фабиана Руиса, но не готов отдавать 100 млн евро

09:47
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Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может продолжить карьеру в «Реале», сообщает AS со ссылкой на Cadena SER.

По сведениям источника, мадридский клуб уже связался с представителями 23-летнего испанца, однако «Реал» не хочет платить за игрока 100-120 млн евро, которые требует «Наполи».

В текущем сезоне Руис провел 12 матчей в серии А, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

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