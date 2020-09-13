Источник: «Реал» готов продать Бэйла «Манчестер Юнайтед» за 20 миллионов евро

«Реал» твердо намерен продать нападающего Гарета Бэйла. К валлийцу проявляет интерес «Манчестер Юнайтед», однако официального предложения от англичан не поступало, сообщает El Mundo Deportivo.

Испанский клуб готов продать футболиста «МЮ» за 20 миллионов евро. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан совершенно не рассчитывает на игрока, который теперь даже тренируется отдельно от основы.

Действующая сделка игрока с клубом истекает только в 2022 году, при этом каждые 7 дней он получает в районе 660 тысяч евро.

Ранее появлялась информация, что «Реал» так хочет избавиться от Бэйла, что даже готов выплачивать половину его оклада в случае ухода из клуба.

В прошлом сезоне валлиец сыграл всего в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола. За «Реал» футболист выступает с 2013 года, куда перешел из «Тоттенхэма».