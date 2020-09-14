Источник: «Реал» достиг соглашения с «Интером» о трансфере Лаутаро Мартинеса

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес перейдет в «Реал». Клубы договорились о сделке, утвреждает Sport Mediaset.

Итальянцы держали эти переговоры в строжайшем секрете из-за переговоров с «Барселоной». Ведь сине-гранатовые обозначили аргентинского форварда как одну из главных целей в нынешнее трансферное окно.

Зарплата Мартинеса в «Реале» составит около 8 миллионов евро в год. Это на 3 млн больше, чем в «Интере», однако на 2 млн меньше, чем предлагает «Барселона».

В минувшем сезоне 23-летний аргентинец провел 49 матчей за «Интер», отличившись 21 голом и 7 результативными передачами.