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Источник: Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года, клуб не согласен с условиями игрока

20 февраля 2020, 13:47
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Руководство «Реала» и капитан команды Серхио Рамос не могут найти компромисс в переговорах по новому контракту футболиста, сообщает AS.

По информации источника, 33-летний защитник хочет подписать соглашение с «Королевским клубом» до лета 2023 года, в то время как руководство «сливочных» согласно предложить испанцу контракт до лета 2022 года. Текущее соглашение Рамоса рассчитано до конца июня 2021, года, к моменту, когда оно подойдет к концу, защитнику будет уже 35 лет, поэтому «Реал» не хочет заключать с ним долгосрочную сделку.

Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года, он провел за «Королевский клуб» 636 матчей, на его счету 91 гол и 38 результативных передач за команду.

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