Источник: Ракитич согласовал контракт с «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в «Атлетико» в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, 31-летний хорват встречался с представителями мадридского клуба в конце февраля и уже согласовал условия личного контракта. Ранее сообщалось об интересе к Ракитичу со стороны «Манчестер Юнайтед», но футболист не хочет покидать Испанию.

В сезоне-2019/20 на счету Ракитича 4 результативных передачи в 30 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его нынешний контракт с «сине-гранатовыми» действует до конца июня 2021 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 25 миллионов евро.