Источник: Моуринью ждет решения «Реала». Хаби Алонсо может стать его помощником
25 октября 2019, 17:34
Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью может вернуться в мадридский клуб. 56-летний португалец уже провел встречу со своими потенциальными помощниками, сообщает As.
В тренерский штаб португальца может войти бывший полузащитник «Реала» Хаби Алонсо. Пока Моуринью ждет решения «Реала» зная, что мадридцы сомневаются в нынешнем главном тренере Зинедине Зидане.
Ранее появлялась информация, что игроки мадридского клуба против возвращения Моуринью в команду.
В последнем матче чемпионата Испании «Реал» уступил «Мальорке» (0:1). Команда занимает второе место, имея в активе 18 очков в девяти матчах.
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