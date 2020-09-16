Источник: Месси уговаривает Суареса остаться в «Барселоне»
16 сентября 2020, 23:06
Капитан «Барселоны» Лионель Месси пытается уговорить Луиса Суареса не покидать команду в летнее трансферное окно, сообщает AS. 33-летний уругваец близок к уходу из «Барсы», по информации СМИ, он может стать партнером по атаке Криштиану Роналду в «Ювентусе».
Однако Месси не хочет расставаться с приятелем, с которым они играют вместе в атаке с 2014 года.
Напомним, что аргентинец сам был близок к уходу из «Барсы» этим летом и даже уведомил руководство о намерении разорвать контракт. Однако затем изменил решение и остался в команде.
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