Источник: Месси требует увеличить сумму отступных за Фати

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился к руководству клуба с предложением перезаключить контракт с форвардом Ансу Фати. Аргетнинец хочет, чтобы в контракте 16-летнего уроженца Гвинеи-Бисау были прописаны большие отступные, сообщает Diario Gol.

Ранее сообщалось, что Королевская федерация футбола Испании хочет натурализовать Фати. В этом сезоне в трех матчах примеры он забил два гола.

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