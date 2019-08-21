Источник: Месси сможет сыграть около 60 минут против «Бетиса»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси сможет выйти на поле в матче второго тура против «Бетиса», сообщают испанские СМИ. Игру первого тура против «Атлетика» (0:1) он пропустил из-за травмы.

По данным Sport.es, аргентинец, скорее всего, сможет провести на поле около 60 минут. Окончательно этот вопрос будет согласован с тренерским штабом за несколько часов до матча.

При этом также указано, что главный вывод о его состоянии будет сделан после тренировок в пятницу и субботу. Если занятия пройдут успешно, нападающий будет в стартовом составе.

32-летний Лионель Месси в прошлом сезоне провел 50 матчей за «Барселону» и забил 51 мяч при 22 голевых передачах.

Матч «Барселона» — «Бетис» состоится 25 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.

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