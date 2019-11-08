Источник: Месси и Гризманн не разговаривают на тренировках

Отношения между нападающими «Барселоны» Лионелем Месси и Антуаном Гризманном остаются напряженными. Игроки на тренировках команды между собой не общаются, сообщает Marca со ссылкой на El Chiringuito TV.

Ранее в СМИ появилась информация, что Месси был против трансфера Гризманна в команду, однако позже аргентинец опроверг эту новость.

Гризманн перешел в «Барселону» из мадридского «Атлетико» в летнее трансферное окно. Каталонский клуб заплатил мадридскому 120 миллионов евро.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр