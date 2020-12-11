Источник: Иско хочет уйти из «Реала», но на него нет претендентов
Полузащитник «Реала» Иско хочет покинуть клуб в ближайшее время, утверждает El Chiringuito TV. Однако проблемой остается то, что на 28-летнего хавбека нет претендентов.
Клубы может отпугивать высокая цена за испанца: «Реал» рассчитывает выручить за него 60-70 миллионов евро.
Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в ла лиге и 1 — в Лиге чемпионов. При этом ни в одной игре Иско не провел на поле все 90 минут, в основном выходя на замену в концовках встреч.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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